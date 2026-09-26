Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за основным заездом Гран-при Азербайджана Формула 1 - ОБНОВЛЕНО

На Бакинском городском кольце проходит основной заезд Гран-при Азербайджана Формула 1.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдали за соревнованиями.

15:30

На Бакинском городском кольце проходит основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за соревнованиями.