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В Таллинне почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media22:00 - Сегодня
В Таллинне почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В историческом музее «Хопнери Майя», расположенном в центре Таллинна, состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Эстонии, в мероприятии приняли участие депутаты эстонского парламента (Рийгикогу), Кристина Оюланд, занимавшая пост министра иностранных дел Эстонии в 2002-2005 годах, главы и представители дипломатических миссий Турции, Казахстана, Бразилии, Северной Македонии, Молдовы и Украины в этой стране, общественные деятели, ученые, представители азербайджанской и татарской общин, а также наши молодые соотечественники, обучающиеся в Таллинне.

Сначала память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания.

Выступая на мероприятии, посол Анар Магеррамов предоставил подробную информацию о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного права и с особой жестокостью совершили военное преступление против мирных и невинных азербайджанцев, проживающих в городе Ходжалы. Было отмечено, что во время нападения армянских бандформирований на Ходжалы было зверски убито более 600 мирных жителей, среди которых было много детей, женщин и стариков. Отметив, что Ходжалинский геноцид является одной из самых страшных и трагических страниц в истории Азербайджана, посол подчеркнул, что эти события являются показателем политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанского народа.

Особо было отмечено, что Азербайджанское государство, а также азербайджанцы, проживающие за рубежом, и общественные организации приложили большие усилия для доведения до мира информации о Ходжалинском геноциде. В этой связи кампания «Справедливость для Ходжалы!», инициированная Фондом Гейдара Алиева, активно проводилась в разных странах и стала эффективным инструментом пропаганды.

Было подчеркнуто, что это страшное преступление против человечества не должно остаться безнаказанным и должно быть осуждено мировым сообществом. До сведения участников было доведено, что многие страны уже признали Ходжалинскую трагедию геноцидом на государственном или парламентском уровне и осудили это кровавое преступление. В этой связи была подчеркнута важность ежегодного принятия эстонско-азербайджанской межпарламентской группой дружбы Заявления, осуждающего этот геноцид.

Сегодня было доведено до сведения, что город Ходжалы восстановлен и возрожден после освобождения от оккупации. Особо было отмечено, что с 2020 года на всех освобожденных от оккупации суверенных территориях Азербайджанской Республики проводятся мероприятия, а с 2023 года – со дня водружения Государственного Флага в Ходжалы, на исконной азербайджанской земле.

Выступая на мероприятии, председатель эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Риина Солман оценила резню, учиненную в Ходжалы, как кровавое преступление против человечности и подчеркнула важность и значимость Заявления, принятого группой дружбы в 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Высоко оценив существующие политические отношения между Эстонией и Азербайджаном, Риина Солман отметила, что ярким примером этого является поздравительное письмо, направленное Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Президенту Эстонской Республики Алару Карису по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Далее были продемонстрированы документальный фильм «Бесконечный коридор» литовских режиссеров Александраса Брокаса и Миндаугаса Урбонавичюса, снятый в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», а также фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалинского геноцида.

Внимание участников мероприятия привлекли книги, брошюры и издания, подготовленные Фондом Гейдара Алиева о Ходжалинском геноциде.

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