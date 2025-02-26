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Налоговая служба прокомментировала изменения в правила уплаты НДС

First News Media21:00 - Сегодня
Налоговая служба прокомментировала изменения в правила уплаты НДС

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана прокомментировала изменения от 24 февраля 2025 года, внесенные Кабинетом министров Азербайджана в "Правила уплаты НДС при оплате стоимости товаров (работ и услуг), приобретенных по электронному счету-фактуре, выданному налогоплательщику, ведения учета НДС на депозитном счете, движения НДС, возмещения НДС с операций по данному счету и перечисления его в государственный бюджет".

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, согласно изменениям, в электронных счет-фактурах, представляемых покупателю продавцом, реализующим товары (работы, услуги), а также лицом, занимающимся строительной деятельностью, в квитанциях и чеках, представляемых покупателю при розничной продаже сельскохозяйственной продукции, устранено требование указания реквизитов депозитного счета НДС.

Реквизиты депозитного счета НДС размещены на сайте Государственной налоговой службы www.e-taxes.gov.az. Основной причиной изменений является наличие среди сторон, получающих электронный счет-фактуру, налогоплательщиков, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, а также возникновение ситуаций, когда часть операций, осуществляемых налогоплательщиками, зарегистрированными по НДС, в зависимости от характера операций не облагается НДС, что приводит к отсутствию обязательства по уплате НДС. Изменения направлены на устранение возникающих в таких случаях недоразумений.

В ведомстве отметили, что, как отмечено в подпунктах пункта 2.1 Правил, требования о переводе начисленной суммы налога на депозитный счет по НДС остаются в силе в отношении облагаемых НДС (18%) операций, включая возврат части уплаченного НДС при купле-продаже жилых и нежилых участков.

Еще одно важное изменение, внесенное в соответствующие правила, связано с продлением сроков уплаты налогоплательщиком со счета субсчета по НДС в государственный бюджет. Так, при осуществлении налогоплательщиками уплаты со своего счета субсчета по НДС в государственный бюджет до 14.15 часов рабочего дня срок представления Государственной налоговой службой соответствующих документов в Государственное казначейское агентство для уплаты этих средств в государственный бюджет установлен до 14:30. До внесения изменений предусматривалось, что в Государственное казначейское агентство представляются только платежи, осуществленные до 11:30 того же дня. Соответствующее изменение было внесено на основании обращений налогоплательщиков. Отметим, что этот вопрос широко обсуждался с субъектами предпринимательства на заседаниях рабочей группы "Налогообложение и отчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. Тем самым увеличится срок уплаты со счета субсчета по НДС в государственный бюджет, ускорится процесс передачи документов, предназначенных для представления в Агентство государственного казначейства, и будет обеспечено перечисление платежей в соответствующие органы местного казначейства в течение суток.

В результате этого изменения, которое служит интересам хозяйствующих субъектов и бизнеса, обязательства налогоплательщиков по НДС будут выполняться быстрее, а такие обстоятельства, как начисление им дополнительных процентов, будут устранены.

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