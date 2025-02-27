Социально-экономические реформы в Нахчыване привели к положительным экономическим результатам

Являясь продолжением проводимых в нашей стране, под руководством главы государства, успешных социально-экономических реформ и обеспечения прозрачности, принятые меры по обеспечению устойчивого развития экономики Нахчыванской Автономной Республики, привели к положительным результатам.

В 2024 году ВВП Нахчыванской Автономной Республики увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

Рост внутренних поступлений является важным фактором устойчивого экономического развития. Доля местных доходов в покрытии расходов автономной республики в 2022 году составила 30%, в 2023 году - 38%, в 2024 году - 57%. В целом, в прошлом году 87,5% местных доходов автономной республики были сформированы за счет поступлений по линии Министерства экономики.

Реализуемая в последние годы налоговая политика является одним из основных инструментов регулирования экономики и направлена на содействие экономическому росту и развитие деловой среды. В 2023 и 2024 годах мероприятия налогового контроля в Нахчыване доведены до минимума. В целях повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства субъектами предпринимательства в городах Нахчыван, Шарур, Бабек и Ордубад введены в эксплуатацию центры обслуживания налогоплательщиков. В результате принятых мер уровень добровольного исполнения налоговых обязательств субъектами предпринимательства в 2024 году составил 99,1%, добровольного декларирования - 99,5%.

Таким образом, реализованные в автономной республике меры по совершенствованию налоговой системы позволили значительно увеличить налоговые поступления. В 2024 году налоговые поступления в Нахчыване, по сравнению с 2023 годом, выросли на 37,6% и составили 226,6 млн манатов. Это на 30,2% больше прогнозных показателей.

В 2024 году число активных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось на 71,4% и составило 21.778, число плательщиков НДС увеличилось на 87,1% и составило 709.

В 2024 году налогоплательщики автономной республики отдали предпочтение электронной системе регистрации и 83% из 241 коммерческих юридических лиц, подлежащих государственной регистрации, были зарегистрированы в электронном виде.

За последние два года в Нахчыване установлено около 3.200 онлайн контрольно-кассовых аппаратов и более 2.200 POS-терминалов. Кроме того, в 2024 году оборот безналичных операций увеличился на 66,2% и превысил 1 млрд манатов, включая оборот POS-терминалов, увеличившийся на 38,8% до 112 миллионов манатов.

В течении 2024 года, в рамках проекта «Возврат НДС», потребителям возвращено 1,4 млн манатов, что на 68% больше, чем в 2023 году.

В результате проделанной работы достигнут значительный прогресс в социальных доходах. Поступления по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 9,7% до 162 миллионов манатов, поступления от негосударственного сектора увеличились на 15,8% и составили 25,4 миллиона манатов, поступления в фонд страхования от безработицы выросли на 11,4% до 4,4 миллиона манатов, поступления по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 18,9% и составили 28,9 миллиона манатов.





На рост и развитие важное влияние оказывает прозрачность рынка труда страны. В результате реализуемых в автономной республике мер по обелению рынка труда число активных трудовых договоров в негосударственном секторе увеличилось в 3,6 раза и составило 11.038.





В результате проведенных реформ оптимизирован процесс управления государственным имуществом и реализации программ приватизации. В результате доходы от приватизации государственного имущества в автономной республике увеличились на 23,5%, доходы от сдачи в аренду государственного имущества увеличились на 87,6%, а доходы от продажи на аукционах малых государственных предприятий и нежилых помещений увеличились в 13 раз.

В автономной республике началось применение всех видов электронных услуг, оказываемых Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики. Количество заявок, поступивших посредством электронных услуг, в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом в 4,8 раза и достигло 6.500.

В автономной республике продолжаются мероприятия по упрощению административных процедур в сфере предпринимательства, повышению управленческих навыков представителей бизнеса, предоставлению льготных кредитов. В прошлом году объем проблемных кредитов по линии Фонда развития предпринимательства сократился в 3,1 раза.

Указанные показатели отражают прогресс и устойчивые тенденции социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики за прошедший год, благоприятную бизнес-среду, эффективность налоговой системы.