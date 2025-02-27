Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

27 февраля находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, прибыв на Аллею почетного захоронения, отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

В то же время была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.