АЖД: Платформы, пешеходные переходы и мосты очищены от снега
В связи со снежной погодой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) усилило меры безопасности на вокзалах, станциях и остановочных пунктах.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЖД.
Отмечается, что платформы, пешеходные переходы и мосты очищены от снега, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров прокладываются специальные дорожки.
«Просим пассажиров соблюдать осторожность при движении на платформах, использовать соответствующие переходы при пересечении железнодорожных путей», - говорится в сообщении ЗАО.
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