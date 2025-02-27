АЖД: Платформы, пешеходные переходы и мосты очищены от снега

В связи со снежной погодой ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) усилило меры безопасности на вокзалах, станциях и остановочных пунктах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЖД.

Отмечается, что платформы, пешеходные переходы и мосты очищены от снега, для комфортного и безопасного передвижения пассажиров прокладываются специальные дорожки.

«Просим пассажиров соблюдать осторожность при движении на платформах, использовать соответствующие переходы при пересечении железнодорожных путей», - говорится в сообщении ЗАО.