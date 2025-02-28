В мирном договоре с Баку нет упоминания о наблюдательной миссии ЕС, заявляют в Иреване

В проекте мирного соглашения с Азербайджаном нет упоминания о наблюдательной миссии Евросоюза, там общие формулировки, речь идет о присутствии третьих сил, под которыми может подразумеваться и миссия ЕС.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сообщает News.am.

Говоря о проекте мирного договора, он сказал: «Благодаря многолетней работе нам удалось согласовать 15 статей. Последние две пока не удалось согласовать, но Армения продолжит работу над завершением и этих двух статей. В настоящее время мы ведем обсуждения и отправим наш ответ, когда будем готовы».

По его словам, подходы Азербайджана и Армении к остающимся несогласованными двум вопросам пока разнятся.

«Один из вопросов касается присутствия третьих сил на армяно-азербайджанской границе, а также прекращения так называемой дипломатической войны», - сказал он.

На вопрос о том, чего требует Азербайджан, Григорян ответил: «Это не вопрос требований, подходы здесь, как это часто бывает в переговорах, разные, и на сегодняшний день не нашли решения».