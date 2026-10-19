В Польше опубликован полный список стратегических партнёров: среди них Азербайджан

На польском портале Defence24, специализирующемся на вопросах обороны и безопасности, опубликована статья Михала Гурского «Стратегические партнёрства Польши: полный список».

В материале рассматривается роль стратегических партнёрств во внешней политике Польши и приводится перечень стран, обладающих этим статусом.

Как отмечает Министерство иностранных дел Польши, стратегическое партнёрство предполагает особую значимость сотрудничества с конкретной страной для внешнеполитических интересов Варшавы. Оно охватывает не только двусторонние отношения, но и координацию действий по международным вопросам и в сфере безопасности.

Помимо Азербайджана, в список стратегических партнёров Польши вошли США, Канада, Нигерия, Сенегал, Украина, Турция, Китай, Южная Корея, Япония, Индия, Франция, Швеция, Великобритания и Румыния.