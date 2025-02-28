Гособвинитель запросил 10 лет наказания для Фазиля Гасымова

Завершено следствие по делу задержанного в Турции и доставленного в Азербайджан по делу Губада Ибадоглу Фазиля Гасымова и обвиняемого вместе с ним Анара Алиева.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе, проведенном в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Махиры Керимовой, выступил государственный обвинитель.

Он запросил 10 лет лишения свободы для Фазиля Гасымова, и 6 лет для Анара Алиева.

Защита попросила время для выступления.

Процесс продолжится 7 марта.

Отметим, Ф.Гасымову предъявлено обвинение по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой) УК Азербайджана. Он был задержан в Стамбуле в августе прошлого года и доставлен в Азербайджан по делу Губада Ибадоглу.

В ходе следствия дело Фазиля Гасымова было выделено в отдельное производство от дела Губада Ибадоглу.