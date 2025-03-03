В Европе подсчитали, сколько денег нужно на оборону

Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине в четверг представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Bloomberg передавало, что Европейский союз намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны: речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств.

«Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет», - заявил Макрон.

«Мы должны подготовиться к тому, что нас ждет... независимо от того, что делают американцы», - добавил он.

В публикации Foglio также отмечается, что он установил для Европы целевой показатель расходов на оборону на уровне «около 3-3,5% ВВП».

Источник: РИА Новости