Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил министра экономики Геворга Папояна в Москву для участия в консультациях по торговой политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развитию промышленности на фоне обострения разногласий между организацией и Ереваном и масштабного падения армянского экспорта.

Соответствующее решение главы армянского правительства опубликовано на официальном сайте кабмина, передает aysor.

В повестке поездки — обсуждение также приоритетных направлений национальной промышленности Армении.

Консультации пройдут накануне декабрьского саммита Высшего Евразийского экономического совета и на фоне серьезной напряженности между Ереваном и партнерами по союзу — Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Причиной разногласий стал курс армянских властей на евроинтеграцию после принятия в 2025 году закона о начале процесса вступления в ЕС. Союзники по ЕАЭС ранее предупредили Армению о невозможности одновременного членства в двух интеграционных объединениях и призвали Ереван окончательно определиться с внешнеэкономическим вектором.

В октябре 2026 года правительства четырех стран ЕАЭС передали в Евразийскую экономическую комиссию совместный доклад с оценкой последствий возможной приостановки членства Армении в союзе. Согласно документу, в случае выхода из единого таможенного пространства экспорт армянских товаров в страны ЕАЭС рухнет на 65,8% (с $3,17 млрд до $1,08 млрд), а совокупный экспорт товаров и услуг республики сократится на 41,6% (около $6 млрд).

Основной удар придется по реэкспорту товаров из третьих стран, который может упасть на 91,6% (минус $1,46 млрд). Экспорт собственной армянской продукции снизится на 39,6% ($622,5 млн) — наибольшие потери прогнозируются в алкогольной отрасли (коньяк и вино), продовольственном секторе, сельском хозяйстве, легкой и ювелирной промышленности, а также металлургии. Кроме того, авторы доклада предупреждают о возможном подорожании российского газа для Армении почти на 70%, ускорении инфляции и сокращении ВВП республики на 15,6%.