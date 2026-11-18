В Грузии трагически погиб азербайджанец
В Грузии 31-летнего азербайджанца ударило током.
Как передает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, инцидент был зафиксирован в Лагодехском муниципалитете Кахетинского региона.
В результате происшествия погиб 31-летний Амрах Кязымов.
Трагедия произошла накануне в селе Узунтала. Работавший мастером Амрах Кязымов при укладке кровельного покрытия на навес по неосторожности задел высоковольтные электрические провода.
В результате его ударило током, и 31-летний мужчина скончался на месте происшествия.
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