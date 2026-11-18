В Грузии 31-летнего азербайджанца ударило током.

Как передает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, инцидент был зафиксирован в Лагодехском муниципалитете Кахетинского региона.

В результате происшествия погиб 31-летний Амрах Кязымов.

Трагедия произошла накануне в селе Узунтала. Работавший мастером Амрах Кязымов при укладке кровельного покрытия на навес по неосторожности задел высоковольтные электрические провода.

В результате его ударило током, и 31-летний мужчина скончался на месте происшествия.