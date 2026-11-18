Соперник Нетаньяху победил на выборах спикера парламента Израиля
Депутат от оппозиционной партии «Яшар!» Матан Кахана избран спикером кнессета (парламента), сменив на этом посту Амира Охану из партии «Ликуд», возглавляемой действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Ynet.
За кандидатуру Каханы проголосовали 66 из 120 депутатов кнессета, в том числе представители оппозиционных еврейских и арабских партий. Ультраортодоксальные партии при голосовании поддержали блок Нетаньяху — кандидат от «Ликуда» Офир Кац получил 52 голоса. Голосованию предшествовали дебаты, продолжавшиеся около семи часов, передает Associated Press.
В первой речи после избрания Кахана призвал к примирению и заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля. «Можно иметь разные взгляды и занимать противоположные позиции, но при этом сохранять уважение к государственным институтам и, прежде всего, к тем, кто думает иначе», — сказал он.
Перед голосованием председатель партии «Яшар!» Гади Айзенкот назвал назначение Каханы «достойным демократическим шагом», отражающим стремление большинства к переменам.
Парламентские выборы в Израиле прошли 27 октября — впервые после нападения ХАМАС на страну в октябре 2023 года. По их итогам ни один из двух основных политических блоков не получил большинства в кнессете: союзники Биньямина Нетаньяху завоевали 53 места, блок «Яшара!» во главе с Айзенкотом — 48. Еще 19 мандатов получили арабские партии. Для большинства в парламенте необходимо не менее 61 места. Явка составила 77,7%.
После выборов президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство. По итогам консультаций с парламентскими фракциями его кандидатуру поддержали представители 67 депутатов, тогда как 46 рекомендовали поручить формирование кабинета Нетаньяху. Еще семь депутатов не стали выдвигать кандидата.