Депутат от оппозиционной партии «Яшар!» Матан Кахана избран спикером кнессета (парламента), сменив на этом посту Амира Охану из партии «Ликуд», возглавляемой действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Ynet.

За кандидатуру Каханы проголосовали 66 из 120 депутатов кнессета, в том числе представители оппозиционных еврейских и арабских партий. Ультраортодоксальные партии при голосовании поддержали блок Нетаньяху — кандидат от «Ликуда» Офир Кац получил 52 голоса. Голосованию предшествовали дебаты, продолжавшиеся около семи часов, передает Associated Press.

В первой речи после избрания Кахана призвал к примирению и заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля. «Можно иметь разные взгляды и занимать противоположные позиции, но при этом сохранять уважение к государственным институтам и, прежде всего, к тем, кто думает иначе», — сказал он.

Перед голосованием председатель партии «Яшар!» Гади Айзенкот назвал назначение Каханы «достойным демократическим шагом», отражающим стремление большинства к переменам.

Парламентские выборы в Израиле прошли 27 октября — впервые после нападения ХАМАС на страну в октябре 2023 года. По их итогам ни один из двух основных политических блоков не получил большинства в кнессете: союзники Биньямина Нетаньяху завоевали 53 места, блок «Яшара!» во главе с Айзенкотом — 48. Еще 19 мандатов получили арабские партии. Для большинства в парламенте необходимо не менее 61 места. Явка составила 77,7%.

После выборов президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство. По итогам консультаций с парламентскими фракциями его кандидатуру поддержали представители 67 депутатов, тогда как 46 рекомендовали поручить формирование кабинета Нетаньяху. Еще семь депутатов не стали выдвигать кандидата.