Совет директоров американской компании Nvidia не станет возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора.

Об этом заявил председатель руководящей структуры Харви Джонс во время онлайн-конференции об отчетности организации за третий квартал.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял его (Хуанга. — «Газета.Ru») отставку и не собирается восстанавливать его в должности гендиректора», — сказал он.

16 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia. По информации издания, сторонники предпринимателя начали кампанию, чтобы убедить совет директоров Nvidia восстановить его в должности.