На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в здании общежития, расположенном в поселке Мардакян Хазарского района города Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами МЧС, пожар, возникший в двухэтажном здании общежития общей площадью 840 кв.м, был ликвидирован без допущения его распространения на другие этажи.

В результате пожара на площади 420 кв.м сгорели горючие конструкции кровельного покрытия здания, на площади 65 кв.м и 10 кв.м - горючие конструкции двух комнат, а также на площади 6 кв.м - коридор здания.

Пострадавших нет.

Первый этаж здания общежития, а также остальные комнаты на втором этаже были защищены от огня.