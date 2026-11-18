Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,03, или 0,03%, до $98,79.

Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, январские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по $93,15 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,11 (0,12%) — до $94,93.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.