Бывший руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и его помощник Эльдар Амиров подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор.

Как сообщает АПА, дело для рассмотрения передано в производство судьи Бакинского апелляционного суда Эмина Алиева.

Дата первого судебного заседания пока неизвестна.

Отметим, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Рамиз Мехтиев был приговорен к 14 годам лишения свободы. С учетом возраста и состояния здоровья, связанного с его заболеваниями, на основании статьи 70 Уголовного кодекса назначенное наказание в виде лишения свободы было постановлено считать условным.

В приговоре также принято решение направить представление для рассмотрения вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград. Кроме того, в вердикте отражена конфискация его имущества в пользу государства.

Напомним, что в октябре 2025 года в Службе государственной безопасности в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено уголовное дело. Ему были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.

Рамиз Мехтиев занимал должность руководителя Администрации президента в 1995–2019 годах.