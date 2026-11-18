Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Шэньчжэнь для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как передает РИА Новости, Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Кремлевский лидер подчеркнул, что товарооборот между Россией и Китаем уже несколько лет подряд значительно превышает отметку в $200 миллиардов, добавив, что благодаря безвизовому режиму, введенному по инициативе Пекина, растет и взаимный туристический поток между двумя странами. Россия и Китай заняли конструктивную позицию в формировании более справедливого многополярного миропорядка.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией во благо Азиатско-Тихоокеанского региона. Он добавил, что отношения между двумя странами приносят большую стабильность в мир и имеют широкие перспективы развития.

19 ноября Путин и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет первая совместная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США лицом к лицу.