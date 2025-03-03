Австралиец Джеймс Харрисон - герой, спасший миллионы детей - ФОТО

11 мая 2018 года 81-летний австралиец Джеймс Харрисон в последний раз сдал кровь. Он делал это на протяжении 60 лет, став первым и самым известным участником национальной программы помощи женщинам с отрицательным резус-фактором и их детям.

В подростковом возрасте Джеймс перенес операцию по удалению легкого, после чего ему сделали переливание крови.

«Я не знаю, сколько именно людей спасли мою жизнь», — вспоминал он. После этого он пообещал себе, что будет сдавать кровь, и с 18 лет, минимального возраста для донора по австралийским законам, регулярно сдавал ее в Красный Крест.

В 1960-х годах австралийские врачи начали искать способ борьбы с высокой смертностью младенцев. До 1967 года в стране ежегодно погибали тысячи детей, что ставило в тупик врачей. У женщин происходили неоднократные выкидыши, дети рождались с повреждениями мозга. Как объясняет представительница Австралийского Красного Креста Джемма Фалкенмайр, врачи выяснили, что причиной был отрицательный резус-фактор у женщин. При беременности ребенком с положительным резусом возникает резус-конфликт, что может вызвать разрушение клеток крови плода и привести к гемолитической болезни, а в некоторых случаях к смерти ребенка.

Ученые обнаружили, что заболевание можно предотвратить с помощью инъекций антирезусного иммуноглобулина, который получают из плазмы крови доноров. И Джеймс Харрисон стал тем самым донором, чья кровь помогла найти нужное лечение. На этот момент он уже десять лет сдавал кровь и с радостью согласился участвовать в экспериментальной программе.

«Меня попросили быть подопытным кроликом, и с тех пор я постоянно сдавал кровь», — вспоминал он.

Первая инъекция антирезусного иммуноглобулина была сделана в 1967 году беременной женщине, и с тех пор Джеймс Харрисон спас миллионы детей. Координатор программы по разработке препарата Робин Барлоу говорит, что каждая ампула с препаратом, произведенная в Австралии, содержит «частичку Джеймса».

«Он спас миллионы детей. Я плачу, думая об этом», — признается Барлоу.

В этой программе в Австралии принимало участие около 200 доноров, у которых удалось обнаружить нужные антитела.

Джеймса Харрисона в прессе прозвали «человеком с золотой рукой», однако он не считал себя героем.

«Возможно, сдавать кровь — это мой единственный талант», — говорил он в интервью CNN.

Несмотря на свою значимость, Харрисон боялся уколов и каждый раз отводил взгляд, когда сдавал кровь. За свою жизнь он сдал кровь 1173 раза, а из его плазмы было произведено около трех миллионов доз препарата. В 1992 году инъекция антирезусного иммуноглобулина понадобилась даже его собственной дочери.

«Благодаря папе я смогла родить еще одного здорового мальчика. Спасибо, что позволил мне иметь двух здоровых сыновей — твоих внуков», — сказала она.

В 1999 году Джеймс Харрисон был удостоен Ордена Австралии, а четыре года спустя его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека, сдавшего наибольшее количество крови. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз. После 80 лет сдача крови в Австралии запрещена, но для почетного донора сделали исключение.

«Надеюсь, кто-то побьет мой рекорд, — сказал Харрисон. — Ведь все это ради благого дела».