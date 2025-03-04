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Назначен врио председателя Правления ОАО «Азеркосмос»

First News Media17:15 - 04 / 03 / 2025
Назначен врио председателя Правления ОАО «Азеркосмос»

Временное исполнение обязанностей председателя Правления Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос»), действующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, поручено Дунаю Бедирханову.

Об этом сообщает АПА

Ранее Д. Бедирханов занимал должность заместителя председателя Правления организации.

Напомним, что сегодня председатель Правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов был назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.

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