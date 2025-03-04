Назначен врио председателя Правления ОАО «Азеркосмос»
Временное исполнение обязанностей председателя Правления Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос»), действующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, поручено Дунаю Бедирханову.
Об этом сообщает АПА
Ранее Д. Бедирханов занимал должность заместителя председателя Правления организации.
Напомним, что сегодня председатель Правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов был назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.
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