Назначен врио председателя Правления ОАО «Азеркосмос»

Временное исполнение обязанностей председателя Правления Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос»), действующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, поручено Дунаю Бедирханову.

Об этом сообщает АПА

Ранее Д. Бедирханов занимал должность заместителя председателя Правления организации.

Напомним, что сегодня председатель Правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов был назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.