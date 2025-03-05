Кто держит армяно-турецкие отношения в «заложниках» на самом деле?

«Армяно-турецкие отношения оказались в «заложниках» у Азербайджана», - с таким заявлением выступил председатель парламента Армении Ален Симонян, по словам которого Баку всячески пытается влиять на процесс нормализации отношений Иревана и Анкары. При этом спикер позитивно оценил заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что Турция по мере продвижения процесса нормализации отношений с Арменией ждет подписания мирного соглашения между Иреваном и Баку.

Насколько корректно использовать выражение «заложник» применительно к армяно-турецким отношениям, пусть остается на совести самого Симоняна, хотя можем признать, что со стороны это кому-то действительно может так показаться. В реальности же не все так просто.

Действительно, Азербайджан и Турция очень близкие друг другу государства. В течение последних десятилетий они выстраивали прочное стратегическое сотрудничество, основанное на этнической и исторической общности, экономических интересах и геополитических целях. После освобождения Карабаха в 2020 году сформировавшийся на тот момент неформальный союз двух братских стран перерос в официальное союзничество. И в этом контексте совершенно логично, что любые переговоры Турции с Арменией не могут игнорировать азербайджанский фактор. Однако называть это «заложничеством» — значит подменять понятия. В реальности Турция всегда являлась сторонницей нормализации отношений с Арменией, но без вмешательства третьих сторон и без антагонистической политики в отношении Азербайджана.

Для тех, кто считает, что Турция идет на поводу у Азербайджана, ожидая отмашки Баку для нормализации своих отношений с Арменией, следует помнить, что в азербайджано-армянских переговорах сама Анкара тоже имеет кровный интерес. Как известно, одним из вопросов в повестке азербайджано-армянских переговоров является требование Баку по изменению конституции РА, вернее, той ее части, в которой отражены территориальные претензии со стороны Армении. С проведением соответствующей конституционной реформы Армения лишится оснований для выдвижения территориальных претензий не только к Азербайджану, но и к другим соседям. До сих пор армяне в массе своей считают и называют северо-восточные земли Турции «Западной Арменией» и все еще «роняют слезы», глядя из Иревана на «священную армянскую гору Арарат» (по-азербайджански Агрыдаг – ред.), расположенную, к слову, на территории Турции. Эта же самая гора изображена на гербе Армении, что является еще одним свидетельством территориальных претензий – теперь уже к Турции. Таким образом, поднимая перед Иреваном вопрос о необходимости конституционных реформ, ставящих жирный крест на исторически необоснованных территориальных хотелках Армении, Азербайджан одновременно выступает из интересов Турции. И это уже приносит свои плоды. Неслучайно премьер РА Никол Пашинян рекомендовал армянам переключить свое внимание с Арарата в Турции на гору Арагац в Армении.

Между тем, возвращаясь к словам спикера Симоняна о том, что Баку держит в «заложниках» армяно-турецкие отношения, ровно то же самое можно было бы сказать об Армении, из-за которой взаимоотношения некогда дружественных Азербайджана и Франции переживают ныне худший момент в своей истории. Сегодня французское руководство, ведомое политическими интересами и влиянием армянского лобби, регулярно предпринимает недружественные шаги в отношении Баку. Вмешательство Парижа в постконфликтное урегулирование на Южном Кавказе носит откровенно проармянский характер, что показало Францию ненадежным посредником в любых переговорах. Поддержка, оказываемая Армении французскими политиками, особенно ярко проявилась после Второй Карабахской войны. Сенат и Национальное собрание Франции принимали откровенно ангажированные резолюции, направленные против Азербайджана, игнорируя принципы нейтралитета и объективности. Такое поведение не могло не сказаться на двусторонних отношениях, которые сегодня находятся в плачевном состоянии.

Немногим лучше отношения с США, также доведенные до этого состояния предыдущей откровенно проармянской администрацией во главе с президентом Джо Байденом. Признание вымышленного «геноцида армян» в 2021 году стало сигналом того, что Вашингтон будет вести политику, удовлетворяющую интересы армянского лобби, даже в ущерб своим стратегическим интересам в регионе. Вашингтон также последовательно оказывал давление на Баку, используя тему прав человека и демократических стандартов в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Санкционные угрозы, давление на реализуемые Азербайджаном проекты и попытки навязать выгодные Армении условия — все это стало частью внешнеполитической стратегии США. В результате отношения между двумя странами сегодня далеки от партнерских, и вина за это лежит не на Баку, а целиком и полностью на байденовской администрации.

Азербайджан рассчитывает, что с приходом к власти в США республиканцев во главе с Дональдом Трампом азербайджано-американские отношения вернутся на прежний высокий уровень. Основание для таких надежд дает прагматичность республиканцев в целом и Трампа в частности. Новая администрация, как было продекларировано ее представителями, будет сосредоточена по большей части на решении внутренних проблем без вмешательств в дела других государств и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Этот подход находит полную поддержку в Азербайджане.

Однако, если в случае с Вашингтоном у Баку есть неплохие шансы на улучшение отношений, то с Парижем, по всей вероятности, отношения так и останутся на уровне близком к нулю. Этому есть простое объяснение: все политические силы Франции, начиная от крайне левых и до крайне правых, находятся под сильным влиянием и в тесном взаимодействии с многочисленной и очень влиятельной армянской диаспорой. Для Азербайджана не велика потеря. В современном мире политика интриг и манипуляций уже не приносит желаемых результатов, особенно против таких сформировавшихся государств, как Азербайджан. Он доказал свою независимость, устойчивость против козней и способность выстраивать стратегические связи.

А Симоняну и в его лице армянской власти хочется посоветовать, вместо того чтобы продолжать искать виноватых в своих неудачах, заняться реальной политикой — нормализовать и строить отношения, в первую очередь с соседями, на основе взаимного уважения, а не на исторических мифах и лоббистских играх. Только в этом случае Армения сможет рассчитывать на стабильное будущее в регионе, а не на очередные провалы своей внешней политики.