Уголовная полиция ФРГ отказывается от сети Маска

Уголовная полиция Германии больше не будет вести аккаунт в соцсети X. Об этом ведомство сообщило на своей странице, пишет Газета.ру.

«Федеральное ведомство уголовной полиции прекращает свою активную деятельность на этом канале с 5 марта 2025 года», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что всю актуальную информацию по-прежнему можно будет найти в других соцсетях ведомства и на официальном сайте полиции.

При этом в ведомстве не указали причины, по которым не будут вести аккаунт в соцсети, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.