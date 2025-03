Хикмет Гаджиев призвал Армению сотрудничать с судом над обвиняемыми в преступлениях против человечности

Вместо того чтобы вести ненужную пропаганду против суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных тяжких преступлений, включая преступления против человечности и военные преступления, правительство Армении должно сотрудничать с судебным процессом, чтобы помочь восстановлению справедливости и прочного мира в регионе.

Об этом написал в публикации на своей странице в соцсети Х помощник Президента Азербайджана – завотделом по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

«В ходе судебного разбирательства раскрываются важные факты, касающиеся ответственности Армении за военную агрессию и оккупацию, а также ответственности ее военно-политического руководства и агентов.

Похоже, что этот процесс вызывает серьезную обеспокоенность у политического руководства Армении, побуждая его начать новую пропагандистскую кампанию против суда, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана. Надеемся, что Армения, помимо других международно-правовых обязательств, как член Международного уголовного суда (МУС), признает свою ответственность за акт агрессии, военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в этом контексте», - говорится в публикации.

«Вместо того чтобы вести ненужную пропаганду против суда, правительство Армении должно сотрудничать с судебным процессом, чтобы помочь восстановлению справедливости и прочного мира в регионе. Подлинное стремление к миру и новому старту в отношениях с Азербайджаном, среди прочего, будет продемонстрировано готовностью Армении признать свою ответственность и выдать обвиняемых в военных преступлениях, особенно тех, кто в настоящее время скрывается на территории Армении.

Однако, если Армения считает, что ее преступления будут забыты или исчезнут со временем, она глубоко ошибается. Нужны реальные шаги для справедливости и мира, а не популистская риторика», - подчеркнул Х.Гаджиев.

В этой связи он предложил политическому руководству Армении, ее судебным органам и международным партнерам ознакомиться с «Докладом о военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственности Республики Армения» за 2019 год (A/74/676 – S/2020/90), который был опубликован в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН.

«Подобно тому, как Азербайджан успешно положил конец военной агрессии Армении военно-политическими средствами, теперь он демонстрирует уникальную судебную практику в обеспечении прав невинных жертв агрессии, отправлении правосудия и привлечении к ответственности лиц и государств, обвиняемых в военной агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях», - указал представитель президентской администрации.

Этот судебный опыт, по его словам, служит важным прецедентом для международного сообщества в предотвращении будущих военных агрессий, военных преступлений и преступлений против человечности.

Х.Гаджиев привел выдержки из выводов вышеупомянутого независимого и беспристрастного правового отчета:

a. Армения несет ответственность за военные преступления, которые она совершила, в соответствии с международным правом ответственности государств;

b. Такая ответственность включает в себя ответственность ее агентов и должностных лиц, а также тех, за кого она должна нести ответственность в силу прямого предписания.

Crime and Punishment!



The Court trial in Azerbaijan continues against individuals accused of committing numerous grave crimes, including crimes against humanity and war crimes, as part of Armenia’s military aggression against Azerbaijan from 1991 to 2023 as well as illegal… pic.twitter.com/f1hCErukdn — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 8, 2025