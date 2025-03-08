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Хикмет Гаджиев призвал Армению сотрудничать с судом над обвиняемыми в преступлениях против человечности

First News Media10:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев призвал Армению сотрудничать с судом над обвиняемыми в преступлениях против человечности

Вместо того чтобы вести ненужную пропаганду против суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных тяжких преступлений, включая преступления против человечности и военные преступления, правительство Армении должно сотрудничать с судебным процессом, чтобы помочь восстановлению справедливости и прочного мира в регионе.

Об этом написал в публикации на своей странице в соцсети Х помощник Президента Азербайджана – завотделом по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

«В ходе судебного разбирательства раскрываются важные факты, касающиеся ответственности Армении за военную агрессию и оккупацию, а также ответственности ее военно-политического руководства и агентов.
Похоже, что этот процесс вызывает серьезную обеспокоенность у политического руководства Армении, побуждая его начать новую пропагандистскую кампанию против суда, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана. Надеемся, что Армения, помимо других международно-правовых обязательств, как член Международного уголовного суда (МУС), признает свою ответственность за акт агрессии, военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в этом контексте», - говорится в публикации.

«Вместо того чтобы вести ненужную пропаганду против суда, правительство Армении должно сотрудничать с судебным процессом, чтобы помочь восстановлению справедливости и прочного мира в регионе. Подлинное стремление к миру и новому старту в отношениях с Азербайджаном, среди прочего, будет продемонстрировано готовностью Армении признать свою ответственность и выдать обвиняемых в военных преступлениях, особенно тех, кто в настоящее время скрывается на территории Армении.

Однако, если Армения считает, что ее преступления будут забыты или исчезнут со временем, она глубоко ошибается. Нужны реальные шаги для справедливости и мира, а не популистская риторика», - подчеркнул Х.Гаджиев.

В этой связи он предложил политическому руководству Армении, ее судебным органам и международным партнерам ознакомиться с «Докладом о военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственности Республики Армения» за 2019 год (A/74/676 – S/2020/90), который был опубликован в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН.

«Подобно тому, как Азербайджан успешно положил конец военной агрессии Армении военно-политическими средствами, теперь он демонстрирует уникальную судебную практику в обеспечении прав невинных жертв агрессии, отправлении правосудия и привлечении к ответственности лиц и государств, обвиняемых в военной агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях», - указал представитель президентской администрации.

Этот судебный опыт, по его словам, служит важным прецедентом для международного сообщества в предотвращении будущих военных агрессий, военных преступлений и преступлений против человечности.

Х.Гаджиев привел выдержки из выводов вышеупомянутого независимого и беспристрастного правового отчета:

a. Армения несет ответственность за военные преступления, которые она совершила, в соответствии с международным правом ответственности государств;

b. Такая ответственность включает в себя ответственность ее агентов и должностных лиц, а также тех, за кого она должна нести ответственность в силу прямого предписания.

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