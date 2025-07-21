Песков: РФ уважает законопослушных азербайджанцев в России и хочет уважения к русским в Азербайджане

Законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что «те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону».

Источник: ТАСС