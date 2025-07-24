 Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

First News Media14:52 - Сегодня
Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - отметила дипломат.

Поделиться:
1200

Актуально

Xроника

В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам

Политика

Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Политика

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Общество

В Гяндже введена в эксплуатацию первая автозаправочная станция под брендом SOCAR - ...

Политика

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил Парк Победы - ФОТО

Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

МИД РФ: «Западные рельсы» в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Песков: Если Баку подаст в суд на Москву, РФ будет ждать официальных вердиктов

Песков: В отношениях Москвы и Баку настал сложный период

Российские СМИ о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме - ФОТО

Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

Последние новости

В Абшероне изъяли героин, марихуану и метамфетамин

Сегодня, 17:54

Нарушитель госграницы из Ирака задержан в Лянкяране

Сегодня, 17:39

В Японии планируют строительство первого ядерного реактора после аварии на Фукусиме

Сегодня, 17:27

Спасен мужчина, пересекавший море из Марокко в Испанию в ластах и надувном круге - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС

Сегодня, 17:00

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Сегодня, 16:25

Блогерская реклама обернулась скандалом: врача наказали за нарушения

Сегодня, 16:10

Народный артист Ариф Бабаев - в критическом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:00

Замминистра науки и образования встретился с участниками программы «Маарифчи» - ФОТО

Сегодня, 15:55

Пожары охватили Физули и Ходжавенд

Сегодня, 15:35

DREAM FEST 2025 открылся в Баку грандиозным шоу: Самые яркие моменты - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам

Сегодня, 15:20

Пашинян подтвердил, что Армения намерена продолжать работу в ЕАЭС - Оверчук

Сегодня, 15:15

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 15:00

Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Сегодня, 14:57

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Сегодня, 14:52

Ужесточены требования к строительству сельскохозяйственных объектов

Сегодня, 14:48

Директор бакинского детсада уволена по статье

Сегодня, 14:45

МИД РФ: «Западные рельсы» в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

Сегодня, 14:35

Увеличен размер Президентской стипендии для студентов вузов

Сегодня, 14:29
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45