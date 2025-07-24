Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - отметила дипломат.