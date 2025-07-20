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Хикмет Гаджиев о причинах неучастия Азербайджана в заседании экономического совета СНГ в Москве

First News Media14:55 - Сегодня
Хикмет Гаджиев о причинах неучастия Азербайджана в заседании экономического совета СНГ в Москве

Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report, об этом журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Отсутствие азербайджанской делегации на заседании может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", – пояснил Гаджиев.

Отвечая на вопрос о возможной связи между отменой визита и инцидентом с самолетом AZAL, произошедшим в декабре 2024 года, помощник президента подчеркнул: "Данное мероприятие проводится в рамках СНГ. Вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют".

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