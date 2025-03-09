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В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике - ФОТО

First News Media16:50 - Сегодня
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике - ФОТО

Завершился проходивший в Баку Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в последний день женщины вели борьбу за первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне и турнике.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине.

Накануне Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Отметим, что в турнире выступали гимнасты из 19 стран.

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