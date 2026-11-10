Стадион Ханкенди впервые примет официальную футбольную встречу

Первый официальный матч после реконструкции Ханкендинского городского стадиона состоится 19 ноября.

Как сообщили 1news.az в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), на обновленной арене пройдет встреча «Ханкенди» – «Карван-Евлах».

Матч состоится в рамках восьмого тура Первой лиги и начнется в 16:00.

В дальнейшем клуб «Ханкенди» также будет проводить свои домашние матчи в этом городе.

Использование стадиона клубом МОИК запланировано после зимнего перерыва.