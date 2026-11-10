Стадион Ханкенди впервые примет официальную футбольную встречу
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Первый официальный матч после реконструкции Ханкендинского городского стадиона состоится 19 ноября.
Как сообщили 1news.az в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), на обновленной арене пройдет встреча «Ханкенди» – «Карван-Евлах».
Матч состоится в рамках восьмого тура Первой лиги и начнется в 16:00.
В дальнейшем клуб «Ханкенди» также будет проводить свои домашние матчи в этом городе.
Использование стадиона клубом МОИК запланировано после зимнего перерыва.
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