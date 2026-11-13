Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии

Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии U-17. Дебют состоялся в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года против Андорры, завершившемся победой португальцев со счётом 4:0.

17-летний нападающий, выступающий за академию саудовского «Аль-Насра», появился на поле на 73-й минуте, заменив Виктора Бастианеле.

В концовке встречи Роналду-младший был близок к тому, чтобы отличиться дебютным голом за национальную команду. После подачи с фланга он пробил головой, однако мяч прошёл рядом со штангой.

После первого тура Португалия возглавила группу 6. Её соперниками в отборочном этапе также являются сборные Сербии и Болгарии.

Напомним, в январе 2023 года Криштиану-младший присоединился к академии «Аль-Насра», начав выступления за команду U-15. Впоследствии он перешёл в состав U-17.