 Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Редакция 1news16:25 - Сегодня
Читать на других языках:English
Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Месут Озил включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Футболисту вменяется «поддержка в проведении специальной военной операции». Поводом стало высказывание футболиста, в котором он призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избавиться от двойных стандартов в ситуациях с отстранением российских сборных и команд и бездействием организаций в отношении коллективов из Израиля.

«Спорт всегда объединял людей. ФИФА не стала вводить санкции против израильских команд, в то время как в отношении российских команд такие меры были приняты. Я хочу призвать ФИФА отказаться от этих двойных стандартов и относиться ко всем одинаково», — заявлял футболист.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Платформа содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, в том числе журналистов, артистов и политиков, когда-либо посещавших Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвавших негативную оценку авторов сайта.

Карьера Озила

Озилу 38 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Его последним клубом стал турецкий «Истанбул Башакшехир». За плечами полузащитника — испанский «Реал», английский «Арсенал», турецкий «Фенербахче», а также немецкие «Шальке» и «Вердер».

В составе «Реала» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, с «Арсеналом» четырежды брал Кубок Англии, а с «Вердером» завоевал Кубок Германии. За национальную команду Германии Озил провел 92 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач.

Главным достижением в его международной карьере стало золото чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Также в активе хавбека значится бронзовая медаль мирового первенства 2010 года в ЮАР.

Поделиться:
139

Актуально

Мнение

Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки ...

Политика

«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев ...

Политика

Эрдоган: Никто не в силах омрачить братство между Турцией и Азербайджаном

Хроника

Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлжевича орденом «Дружба»

Спорт

Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Норрис одержал победу на этапе Гран-при Бразилии "Формулы-1"

«Галатасарай» и «Фенербахче» поздравили Азербайджан

"Фенербахче" принял решение относительно Дирка Кёйта

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

В Баку наградили победителей чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

ФИФА откроет членам совета доступ к документам о плане продажи долей в чемпионате мира

В Италии скончался футболист, выступавший за азербайджанский клуб

Последние новости

Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Сегодня, 16:25

Новое дыхание стратегического союзничества: Шуша вновь стала символом нерушимого братства Азербайджана и Турции

Сегодня, 16:15

Олимпийский чемпион по дзюдо Ринер будет баллотироваться в президенты Франции

Сегодня, 16:00

Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Сегодня, 15:50

СМИ: Мадуро в американской тюрьме обратился к религии и философии

Сегодня, 15:40

Пашинян отправится в Турцию

Сегодня, 15:30

Жертвами взрыва на заводе в Измире стали 3 человека, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев Отечественной войны - ВИДЕО

Сегодня, 15:08

Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

На Мардаканском шоссе произошло ДТП, движение в сторону центра Баку затруднено

Сегодня, 14:55

ЕС подал в суд на IBM, Atos и Leonardo

Сегодня, 14:40

Эрдоган: Никто не в силах омрачить братство между Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 14:30

Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлжевича орденом «Дружба»

Сегодня, 14:22

Театр оперы и балета представил праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО

Сегодня, 14:20

Трамп заявил, что летчики ВВС рассказывали ему о быстро летающих НЛО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

Турецкие телеканалы потребовали сократить гонорары актеров популярных сериалов

Сегодня, 13:55

8 ноября: победа, изменившая геополитику

Сегодня, 13:46

В Имишли Kia врезалась в прицеп грузовика: два человека погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:38

Сильный ветер повалил дерево в Баку, поврежден газопровод - ВИДЕО

Сегодня, 13:30
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18