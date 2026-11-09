Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Месут Озил включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Футболисту вменяется «поддержка в проведении специальной военной операции». Поводом стало высказывание футболиста, в котором он призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избавиться от двойных стандартов в ситуациях с отстранением российских сборных и команд и бездействием организаций в отношении коллективов из Израиля.

«Спорт всегда объединял людей. ФИФА не стала вводить санкции против израильских команд, в то время как в отношении российских команд такие меры были приняты. Я хочу призвать ФИФА отказаться от этих двойных стандартов и относиться ко всем одинаково», — заявлял футболист.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Платформа содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, в том числе журналистов, артистов и политиков, когда-либо посещавших Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвавших негативную оценку авторов сайта.

Карьера Озила

Озилу 38 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Его последним клубом стал турецкий «Истанбул Башакшехир». За плечами полузащитника — испанский «Реал», английский «Арсенал», турецкий «Фенербахче», а также немецкие «Шальке» и «Вердер».

В составе «Реала» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, с «Арсеналом» четырежды брал Кубок Англии, а с «Вердером» завоевал Кубок Германии. За национальную команду Германии Озил провел 92 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач.

Главным достижением в его международной карьере стало золото чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Также в активе хавбека значится бронзовая медаль мирового первенства 2010 года в ЮАР.