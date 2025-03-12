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В Азербайджане утверждена Госпрограмма по упрощению формальностей в воздушных перевозках

First News Media13:22 - Сегодня
В Азербайджане утверждена Госпрограмма по упрощению формальностей в воздушных перевозках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по упрощению формальностей в воздушных перевозках.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Распоряжению, Кабинет министров в течение девяти месяцев должен подготовить предложения по правилам упрощения формальностей в воздушных перевозках, а также состав и устав Комиссии по этому вопросу и представить их Президенту.

Кабмину также поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерство цифрового развития и транспорта будет координировать реализацию мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, и ежегодно представлять Президенту отчет об их выполнении, а также обеспечивать подготовку и утверждение программ по упрощению формальностей в воздушных перевозках в аэропортах в течение 12 месяцев.

Мониторинг и оценку выполнения предусмотренных мероприятий проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Министерства цифрового развития и транспорта.

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