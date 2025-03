Глава МИД Нидерландов посмотрел в бинокль на Азербайджан

Очередным пунктом в программе визита министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа и возглавляемой им делегации в Армению стало посещение армяно-азербайджанской границы в сопровождении еврошпионов - наблюдателей Евросоюза.

Как передает 1news.az, о посещении границы нидерландским министром сообщила миссия наблюдателей ЕС в Армении в микроблоге X.

«Большая честь принимать министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, посла Нидерландов в Армении Марике Монрой-Винтер и делегацию, посетившую Армению», - отмечается в публикации.

Honoured to host Dutch Foreign Minister Caspar Veldkamp, Ambassador Marieke Monroy @marieke_monroy, and the visiting delegation. #EUMA HoM briefed @ministerBZ on the Mission’s activities and current situation during a patrol to border areas. pic.twitter.com/cPAJRp2Q66 — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) March 12, 2025