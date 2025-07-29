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Вьетнамская делегация побывала в центре ASAN xidmət

First News Media18:15 - Сегодня
Вьетнамская делегация побывала в центре ASAN xidmət

Делегация из Вьетнама ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Гостям была предоставлена подробная информация о создании центров ASAN xidmət, их целях, видах предоставляемых услуг, а также о будущих планах.

Гости также подробно ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, мобильной службы ASAN и юридического лица публичного права ABAD.

Ознакомившись с созданными в центре ASAN xidmət условиями и принципами работы, гости пожелали успехов в его дальнейшей деятельности.

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