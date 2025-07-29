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Великобритания намерена признать палестинское государство

First News Media23:20 - 29 / 07 / 2025
Великобритания намерена признать палестинское государство

Власти Великобритании заявили о намерении признать палестинское государство в сентябре, если к тому времени израильские власти не примут шагов для завершения конфликта и решения гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщает сайт британского правительства.

Заявление правительства начинается с выражения озабоченности судьбой израильских заложников и населения Газы.

«Мы намерены защитить эффективность решения о сосуществовании двух государств, а потому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильские власти не примут существенные шаги для завершения ужасающей ситуации в Газе…», — говорится в заявлении.

Также Лондон призывает немедленно заключить перемирие в Газе, разрешить отправку дополнительной гуманитарной помощи ООН в Газу и освободить израильских заложников, которых ХАМАС держит в анклаве.

Британские власти выразили готовность работать с международными партнерами для создания мирного плана для сектора Газа, который включит в себя переходные механизмы управления и безопасности и обеспечит доставку гуманитарной помощи.

При этом в Лондоне признали, что сам факт признания Палестины не изменит ситуацию в анклаве, а потому Великобритания будет доставлять гуманитарную помощь в Газу по воздуху и вывозить из анклава раненых детей для прохождения лечения в британских больницах.

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