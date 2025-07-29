ЮНИСЕФ с сентября начнет сворачивать деятельность в Азербайджане

Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане будет поэтапно прекращать свою деятельность начиная с 3 сентября 2025 года.

Об этом сообщила Ирина Мазур, региональный руководитель Управления коммуникаций ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

«Деятельность ЮНИСЕФ в Азербайджане будет поэтапно прекращена начиная с 3 сентября 2025 года. ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с партнерами в Азербайджане через свой региональный офис и штаб-квартиру», - отметила она.

Напомним, что 3 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи с региональным директором Координационного офиса ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Соном заявил, что дальнейшее партнерство с некоторыми структурами ООН будет продолжено через механизм проектного сотрудничества в соответствии с национальными приоритетами.

Также было подчеркнуто, что будущее сотрудничество с некоторыми структурами ООН будет осуществляться напрямую через их штаб-квартиры.

Ранее сегодня Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджу Фарук Абдулла в связи с завершением ее дипломатической миссии.

Источник: Report