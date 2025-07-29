Распространена аудиозапись еще одного директора - ВИДЕО

Воспитательница детского сада в селе Юхары Шильян Уджарского района утверждает, что исполняющий обязанности заведующего сада Эмин Оруджов пытался принудить ее к фальсификации, потребовав завышать количество посещающих дошкольное учреждение детей.

Учительница предоставила телеканалу Xəzər Xəbər аудиозапись с голосом заведующего, подтверждающую ее обвинения.

По словам Шабнам Исаевой, она отказалась выполнять требования Эмина Оруджова. Именно поэтому между ними возник конфликт.

Шабнам Исаева утверждает, что за отказ выполнять распоряжения ей был объявлен строгий выговор.

Для прояснения ситуации была установлена связь с директором средней школы в селе Юхары Шильян, который одновременно исполняет обязанности заведующего детским садом и яслей - Эмином Оруджовым. Оруджов выслушал вопросы, но отказался комментировать ситуацию.

В Центральном Аранском Региональном управлении образования телеканалу Xəzər Xəbər сообщили, что озвученные в аудиозаписи обвинения, касающиеся детского сада-яслей в селе Юхары Шилян Уджарского района, взяты под контроль. В настоящее время проводится расследование, и по его результатам будут приняты соответствующие меры.

Более подробно — в видеосюжете: