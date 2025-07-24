Азербайджанские НПО направили обращение к государственному секретарю США Марко Рубио

Азербайджанские неправительственные организации направили обращение к государственному секретарю США Марко Рубио.

АЗЕРТАДЖ публикует текст обращения:

«Уважаемый государственный секретарь США Марко Рубио.

Письмо группы конгрессменов, адресованное Вам на тему суверенных территорий Азербайджана, и их деятельность, направленная против мирного процесса между Азербайджаном и Арменией вызвали резкое возмущение в азербайджанском обществе. Мы решительно отвергаем подобные односторонние подходы.

Считаем, что проармянские деятели периода Байдена-Блинкена на деле совершают откровенные провокации против усилий Президента США Дональда Трампа, направленных на установление мира на Южном Кавказе.

Недавно лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщается, что Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора. Продолжается серьезная и кропотливая работа по продвижению мирного процесса. Призывы группы американских конгрессменов есть не что иное, как попытка воспрепятствования этому процессу. Они всячески стремятся искусственным образом создать напряженность и новый очаг конфликта в регионе.

Вызывает сожаление, что лица, не имеющие никакого отношения к региону и не осведомленные о его проблемах, подписывают безответственные заявления в обмен на материальное поощрение со стороны армянского лобби в США. Азербайджанская общественность хорошо знает этих лиц. Они молчали, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, закрывали глаза на убийства невинных жертв, на трагедию Ходжалы, поддерживали агрессора. И сегодня они предпринимают все возможное, чтобы военные преступники, пролившие кровь азербайджанского народа, избежали ответственности. Эти конгрессмены не пользуются никаким уважением в Азербайджане.

Хотим напомнить, что ранее с подобными антиизербайджанскими, проармянскими инициативами выступал бывший сенатор Боб Менендес, являвшийся ярым критиком Президента Трампа и впоследствии осужденный за коррупцию и взяточничество. Один из инициаторов нынешнего обращения, демократ-сенатор Адам Шифф, также подвергал резкой критике господина Трампа и заявлял о необходимости его уголовного преследования.

Во время прошлогоднего мероприятия COP29 в Баку конгрессмен Фрэнк Паллоне был встречен местными общественными активистами с лозунгами «Вон!». Он был вынужден в спешке завершить свой визит и покинул страну с позором.

Мы считаем, что прежде чем говорить о возвращении армян на суверенные территории Азербайджана, такие конгрессмены, как Ф. Паллоне, в первую очередь должны признать право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении. Беженцы из Западного Азербайджана должны мирно вернуться в свои родные края. Община Западного Азербайджана выразила готовность к диалогу с Арменией в этом направлении.

На территории Армении, а также во время оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре материально-культурное наследие азербайджанского народа подверглось варварскому разрушению и разграблению. Молчание по этому поводу является величайшей несправедливостью.

В последние дни парламент Швейцарии, прикрываясь так называемым «международным форумом мира», выступает с инициативами, наносящими ущерб миру и стабильности на Южном Кавказе и поддерживающими позиции реваншистов в Армении. Упоминание этих провокационных шагов швейцарского парламента в письме, адресованном Вам от имени группы конгрессменов, вновь раскрывает истинную суть как самого обращения, так и его авторов.

Мы убеждены, что организаторы данного обращения обеспокоены тем, что, как ясно следует из переписки между лидерами США и Азербайджана, двусторонние отношения вступили в новый этап подъёма. Мы убеждены, что администрация Трампа, прилагающая достойные усилия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе, даст надлежащую оценку действиям этих конгрессменов — представителей «вашингтонского болота».

Документ подписали:

Рамиль Искендерли — председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

Азиз Алекберли — председатель правления Общины Западного Азербайджана

Амир Алиев — председатель общественного объединения «Центр продвижения прав человека»

Фариз Халилли — общественное объединение «Помощь в изучении культурного наследия «Мирас»

Умуд Мирзоев — президент Международного фонда «Евразия Пресс»

Заур Ибрагимли — председатель общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет»

Ирада Рзазаде — председатель общественного объединения «За социальное благосостояние граждан»

Хаджи Абдулла — председатель общественного объединения обществ «Зангезур»

Кёнюль Бехбудова — председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»

Хатира Велиева — председатель общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев «Ханкенди»

Вугар Гадиров — председатель общественного объединения «Молодежная организация во имя Возвращения и Возрождения»

Рей Керимоглу — председатель общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане».