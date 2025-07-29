Новая резолюция - старая ложь: Париж открывает новый антиазербайджанский «сезон»

Страшно представить, какие опасности грозили бы цивилизации XXI века, если бы не… Армения - именно так «спасительную» роль маленькой страны с большими амбициями видит одиозный французский политик Лоран Вокье.

Именно Вокье - лидер парламентской группы «Правые республиканцы» и глава группы дружбы Франция-Армения, с пафосом, достойным «манифеста эпохи», заявил, что «сражаться за Армению означает сражаться за цивилизацию XXI века». Словно без Армении эта самая цивилизация рискует окончательно свернуть не туда.

Это претенциозное заявление прозвучало из его уст еще в прошлом году, во время визита французской делегации в Армению. А буквально на днях, 22 июля Лоран Вокье совместно со своим заместителем в группе дружбы Александрой Мартен инициировал очередную грязную и провокационную антиазербайджанскую резолюцию.

Согласно тексту резолюции, Франция «как друг Армении, постоянный член СБ ООН и основной игрок в реализации Европейской политики добрососедства обладает исторической и политической ролью взять на себя ответственность за продвижение стратегического партнерства с Арменией, на основе прав человека, безопасности, развития и демократии, а также за поддержку ее усилий по установлению мира».

На фото: Лоран Вокье

Как видно, эта лживая резолюция, под прикрытием благородных терминов: «мир», «партнерство» и «демократия», лишь маскирует все тот же топорный антиазербайджанский курс, который уже давно стал неотъемлемой частью внешнеполитической линии Франции.

Достаточно взглянуть на цитату об «усилиях Армении по установлению мира». Интересно, какие именно усилия она предпринимала – хотя бы в последнее, постконфликтное время? Громкую наигранную риторику без реальных шагов, или привычную имитацию деятельности с единственной целью затянуть время? А может, во Франции не в курсе того, что именно Азербайджан предложил мирный договор на основе взаимного признания территориальной целостности?

Впрочем, даже это фальшивое утверждение французских политиканов меркнет перед циничными призывами освободить обвиняемых в терроризме, преступлениях против человечности, над которыми сегодня проводится прозрачный, справедливый суд в Баку. Главарей бывшего сепаратистского режима французские депутаты без всякого смущения называют «пленными политзаключенными». А то, что они называют суд над ними - «незаконным», выглядит не менее абсурдно и возмутительно, как если бы во Франции позволили себе назвать «сфабрикованным» Нюрнбергский процесс.

Не обошлось и без использования в тексте резолюции лживых обвинений Азербайджана в «разрушении армянского культурного наследия в арцахе», в довесок вновь запущена заезженная пластинка о «праве изгнанных армян на возвращение» - и это при полном умолчании о неотъемлемом праве на возвращение сотен тысяч депортированных, подвергшихся этническим чисткам азербайджанцев. Что касается защиты культурного наследия - помнится, французские чиновники проигнорировали вандализм против памятника Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бен. Памятник был очищен и отреставрирован Азербайджаном и перенесен во двор Культурного центра нашего посольства в Париже.

Словом, этот позорный «документ» - не просто очередное проявление одностороннего подхода и лживых нарративов, навязываемых армянским лобби европейским политическим структурам. Одновременно это - очередная попытка давления на Азербайджан, преподносимая под привычной для Парижа псевдо-гуманистической завесой.

И за этой тщательно расставленной ширмой вновь проступают хорошо знакомые очертания Елисейского дворца. Не будет ошибкой предположить, что именно там сидят режиссеры многолетнего политического спектакля под названием «Крестовый поход на Азербайджан», и роли послушных исполнителей в котором играют такие, как Лоран Вокье и его единомышленники.

Кстати, это тот самый Лоран Вокье, который еще в 2023 году, под надуманным поводом «блокады Карабаха», инициировал коллективное обращение с призывом «гумпомощи армянским жителям», и встречался с «министром иностранных дел» марионеточного режима Сергеем Казаряном.

Он же поставил свою подпись по воззванием против проведения в Баку COP29.

Он же получил из рук армянской диаспоры Франции медаль - «за отвагу» в антиазербайджанской деятельности. Что же, «отвага» у Вокье действительно есть - выступать против международного права и здравого смысла под аплодисменты потомков французских колониалистов.

Свои роли в антиазербайджанском ток-шоу в свое время получили и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс с мэром Парижа Анн Идальго. Первая отметилась незаконным посещением территорий Азербайджана в период оккупации, вторая - пыталась организовать в 2023 году «гуманитарный караван» в поддержку сепаратистов и объявила покинувших Карабах армян «почетными гражданами Парижа». Важно отметить, что в центре французской столицы до сих пор продолжает деятельность «представительство республики арцах». Такое вопиющее пренебрежение международный правом - еще одно свидетельство двойственной политики Франции и ее открытой поддержки сепаратистских устремлений.

Обращает на себя внимание, что в резолюции почти дословно воспроизведены клише и фейки французских медиа, которые, будучи подконтрольными армянству и его лобби, систематически выступают коллективным рупором антиазербайджанской кампании.

Эта инфографика, опубликованная в апреле 2025 года, наглядно демонстрирует, кто реально управляет медиаповесткой во Франции, где никакой свободы прессы не осталось, а есть только свобода клеветать на тех, кто разоблачает лицемерную политику Парижа, в том числе - к этому мы вернемся ниже - французский неоколониализм.

Особую роль в формировании враждебной политики Франции по отношению к нашей стране играет лично президент Макрон. Видимо, человек считает, что оккупация азербайджанских территорий должна была продолжаться и потому до сих пор не может смириться с Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Более того, прекращение армянской оккупации в период своего пребывания у власти Макрон воспринимает как личное поражение перед своими предшественниками. Возможно даже, французский президент не может избавиться от мысли, что вместе с Арменией позорное - в данном случае, политическое поражение - потерпел и он сам.

Думается, именно отсюда проистекает личная зависть и озлобленность Макрона по отношению к Президенту Ильхаму Алиеву - сильному лидеру, пользующемуся поддержкой нашего народа, Верховному главнокомандующему, под руководством которого Азербайджан одержал историческую победу, полностью восстановив свою территориальную целостность и государственный суверенитет, главе государства, завоевавшему уважение и авторитет на международной арене.

Наверное, поэтому президент Франции, не в силах принять собственное политическое бессилие, импульсивно пытается «ответить», но его мелкая месть способна только на использование доступных бюрократических механизмов. Поэтому он вновь прибегает к излюбленному приему, на этот раз руками партии «Республиканцев» запуская резолюции против Азербайджана.

Кстати, данный шаг можно рассматривать и с призмы грядущей предвыборной кампании 2027 года - ведь армянская диаспора традиционно обеспечивает ощутимую электоральную поддержку кандидатам, выступающим с антиисламскими и антиазербайджанскими лозунгами.

Сегодня Франция позорно изгнана из своих бывших колоний в Африке, сегодня она получила болезненный удар от Новой Каледонии, сегодня столкнулась с сопротивлением других своих заморских территорий.

И роль Азербайджана в этом процессе бесспорна – именно Баку инициировав мощную волну деколонизации в ходе председательства в Движении неприсоединения, стал признанным в мире символом борьбы против неоколониализма.

Президент Ильхам Алиев неоднократно поднимал эту проблему на крупнейших международных площадках, поддерживая устремления народов, страдающих от колониального ига, к свободе и независимости. Символично, что на улицах Новой Каледонии и сегодня развевается Флаг Азербайджана, а нашу страну там называют «Меккой» и «Ватиканом» движения за освобождение.

Неслучайно и то, что статьи об «азербайджанской угрозе» включены в стратегические документы Франции, в частности, в июльский Национальный стратегический обзор 2025 года, и в новую Стратегию Франции по Индо-Тихоокеанскому региону. Это - признание Парижем силы Азербайджана - политической, дипломатической и моральной.

Во так, теряя подконтрольные территории одну за другой, Франция мечтает о новой «колонии» - теперь в лице Армении и, вооружая и поощряя реваншистов в этой стране, стремится нанести удар по пока еще хрупкому и уязвимому миру на Кавказе.

Оставшись в стороне от мирного процесса между Баку и Иреваном, особенно на фоне продвижения в Абу-Даби, Франция пытается отыграться, избрав линию на повторную эскалацию.

Однако все ее попытки вернуть утраченные позиции на международной арене и посредством так называемой «армянской карты» навязать свое присутствие в регионе Южного Кавказа обречены на провал.

Азербайджан, являясь безусловным лидером региона и самостоятельно формируя как внешнеполитическую повестку, так и круг своих международных партнеров, не допустит подобных интервенций. Более того, Баку намерен и впредь твердо отстаивать принципы справедливости, последовательно разоблачая неоколониальную сущность официального Парижа.

А Франции только остается, что плодить бесполезные резолюции, смирившись с тем, что она проиграла - на поле дипломатии, морали и международного права.