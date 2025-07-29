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Фархад Мамедов: О чем повествует опрос Международного Республиканского Института в Армении?

First News Media14:44 - Сегодня
Фархад Мамедов: О чем повествует опрос Международного Республиканского Института в Армении?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

Результаты опроса уже опубликованы и выборочно были представлены результаты по отдельным направлениям.

Остановимся на некоторых показателях.

Страна движется в неправильном направлении – 49%, в правильном направлении – 36% (6 стр.)

Не самая радужная картина для премьера Армении. При этом молодежь (18-35 лет), ради спокойствия и развлечения которой так старается Пашинян, больше других считает путь Армении неправильным - 49% (7 стр.).

С другой стороны, на вопрос о политических предпочтениях результаты таковы:

Никол Пашинян – 13%

Арарат Мирзоян – 5%

Роберт Кочарян – 4%

Арам Саркисян – 2%

Ален Симонян – 2%

Все другие по 1%. (13 стр.)

Однако… Никому не доверяет 61%!!!

А кто эти 61%?!

На вопрос о том, за какую партию проголосуете (14 стр.), результаты мало отличаются от предыдущего вопроса, однако не знают или же не хотят участвовать в голосовании из-за отсутствия доверия все те же 60%!!!

А когда смотрим возраст этих 60% (16 стр.) видим и отмечаем себе, что 63% молодежи или не знают, за кого голосовать, или же отказываются голосовать.

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь недовольна нынешней ситуацией, то есть, составляет протестную часть электората. Параллельно с этим, большинство молодежи не доверяет ни власти, ни оппозиции и не приняло решения об участии на выборах. То есть, у политических организаций есть над чем, или же вернее, над кем работать. Также есть потенциал и для третьей силы, которая не должна ассоциироваться ни с властью, ни с «бывшими».

Градация главным проблем/угроз (8 стр.):

Безопасность/граница – 44%

Экономика/безработица – 14%

Экономика/цены – 12%

Плохое управление – 9%

Ну и образование, здравоохранение – по 6%

Плохая внешняя политика – 6% и т.д.

Запоминаем эти результаты…

На вопрос о мирном договоре с Азербайджаном (44 стр. кстати, цифра страницы символическая)

Поддерживают 47%

Не поддерживают 40%

Однако…

Старшее поколение поддерживает мир с Азербайджаном больше (58%), чем молодежь (всего 38%). Молодежь 48% высказалась против мирного договора!

Запоминаем и это…

На вопрос о том, что должен сделать Пашинян в ближайшие 6 месяцев, результаты таковы (27 стр.):

Установить мир – 22%

Обеспечить безопасность/граница – 17%

Развивать армию – 14%

Изменить внешнюю политику – 12%

Развивать экономику – 11%

Уйти в отставку – 8% и т.д.

Как видим, первые четыре элемента касаются тем, связанных с мирным процессом с Азербайджаном.

Вспоминаем то, что надо было запомнить.

Таким образом, армянское общество озабочено темой безопасности на границе, однако молодежь, пассивно, но все же в большинстве своем, против нынешней мирной повестки премьера Армении. Это сигнал для правительства Армении продолжать работу с обществом, особенно с молодежью, по мирной повестке, которая подразумевает отказ от территориальных притязаний в отношении Азербайджана в обмен на так желаемую безопасность на границах. У Пашиняна есть, что предложить армянскому обществу, и особенно молодежи…

А для Азербайджана это хорошая датабаза для обоснования своей позиции по проведению референдума по изменению Конституции Армении с целью, как отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «железобетонных гарантий», что в будущем никаких притязаний со стороны Армении не будет. Ведь в будущем будет жить нынешняя молодежь!

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