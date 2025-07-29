Трамп: США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней, иначе будут пошлины

Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинскоого конфликта через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"10 дней, начиная с сегодняшнего дня", - ответил американский лидер на вопрос о том, как он уменьшит установленный им ранее 50-дневный срок на достижение упомянутых договоренностей.

"А потом мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может повлиять", - подчеркнул он.

По версии Трампа, российская сторона, "вероятно, хочет продолжать войну".