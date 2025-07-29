Китай и США продлили тарифное перемирие еще на три месяца

США и Китай продлили тарифное перемирие еще на три месяца после переговоров в Стокгольме.

Как передает ТАСС, об этом сообщает Sveriges radio.

"США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна", - пояснил корреспондент радио.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввозимые в США китайские товары и 10% на поставляемые в КНР американские товары). Срок этой сделки истекает 12 августа. Переговоры в Стокгольме проходили 28 и 29 июля.