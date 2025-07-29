Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата мира

Два представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в финал чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет, проходящего в столице Греции-Афинах.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации борьбы, Хикмет Хагвердиев (весовая категория до 51 кг) и Али Назаров (до 60 кг) поборются за золотую медаль. Их соперниками в финале станут соответственно Отабек Турсунов (Узбекистан) и Амангелди Ысакбаев (Кыргызстан).

Абдуррахман Гусейнли (до 45 кг) и Юсиф Ахмедли (до 71 кг), уступившие в полуфинале, примут участие в схватках за бронзовые награды.

Саид Пашаев (до 92 кг) выступит в утешительной схватке.

Отметим, что поединки за медали состоятся 30 июля.