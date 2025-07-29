Четыре азербайджанских боксера выступят на турнире в Германии

30 июля во Франкфурте стартует турнир «Кубок Бранденбурга» среди юных боксеров (U-19).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, на международный турнир, который продлится 4 дня, наша национальная команда отправилась в составе четырех спортсменов.

Главный тренер Эльбрус Рзаев и тренер Ядигяр Мамедов предоставят шанс проявить себя в Франкфурте следующим спортсменам: Билалхабеши Назарову (50 килограммов), Зидану Гумбетову (55 килограммов), Субхану Бабаеву (60 килограммов) и Мухаммеду Джафарову (+90 килограммов).

Азербайджан на соревнованиях будет представлен также судьей Анаром Нагдиевым.