Продлен срок ареста сотрудника госагентства по туризму, задержанного СГБ Азербайджана

В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продлен срок ареста сотрудника аппарата Государственного агентства по туризму Ниджата Гусейнова.

Как сообщает Trend, сегодня Сабаильский районный суд вынес решение на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием.

На основании решения суда срок ареста Ниджата Гусейнова продлен на 2 месяца.

Отметим, что Н.Гусейнов был задержан СГБ 4 марта текущего года, ему было предъявлено обвинение по статье 308 УК АР (злоупотребление должностными полномочиями).