Одобрена первая в мире вакцина против ВИЧ

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило Yeztugo — первую в мире инъекцию от ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека), которая обеспечивает почти стопроцентную защиту при введении дважды в год. Это может стать важным этапом в борьбе с вирусом, от которого ежегодно заражаются 1,3 миллиона человек.

Препарат разработан компанией Gilead и принадлежит к классу капсидных ингибиторов, блокирующих проникновение вируса в клетки организма. Лекарство успешно прошло клинические испытания и было награждено премией Breakthrough of the Year от журнала Science в 2024 году, пишет New Atlas.

Сообщается, что процесс регистрации препарата стартовал в таких странах, как Австралия, Канада, Южная Африка, Бразилия, Швейцария и других. Также подписано соглашение с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, благодаря которому препарат будет поставляться в 120 стран с низким и средним уровнем дохода без лицензионных отчислений. За три года им смогут воспользоваться до 2 миллионов человек.

В США Yeztugo будет доступен бесплатно для людей в трудной ситуации через специальную программу Gilead. В шести странах начнется производство дженериков по лицензии.

Эксперты предполагают, что новый препарат может устранить основные барьеры прежних методов профилактики — необходимость ежедневного приема и стигму. Теперь эффективная защита обеспечивается всего лишь двумя инъекциями в год.