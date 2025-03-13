Ребека Гринспан: Надеяться на будущее служит общему взаимопониманию

95 процентов полученных нами в прошлом году уведомлений касались ограничений, наносящих ущерб торговле. До сих пор мы стали свидетелями до 3200 подобных преград, наносящих урон именно торговле.

Об этом сказала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Мы можем определить варианты решений, которые будут доступны для всех. Сегодня, несмотря на то, что искусственный интеллект ускоряет научные открытия, наш пессимизм все еще сохраняется. Если не менее 80 проц средств не будет направлено на возобновляемые источники энергии и энергетический переход, нам не удастся выйти из климатического кризиса.

Низами Гянджеви в своих произведениях писал, что у каждой темной ночи есть свой рассвет. Мы тоже должны решать вопросы, исходя из этого принципа. Давайте надеяться. Ведь надежда - это мудрый подход, способствующий общему пониманию. Мы должны следовать этим путем», - отметила Р. Гринспан.

Источник: АЗЕРТАДЖ