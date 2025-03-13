Пашинян принял два требования Баку

Армянский МИД подтвердил согласование всех пунктов мирного договора с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передают армянские СМИ.

В документе отмечается, что МИД через дипканалы передал Баку, что принимает предложения Азербайджана относительно двух несогласованных пунктов мирного договора.

Армянский МИД предложил выступить с совместным заявлением относительно этого факта.

Однако, как отмечается в заявлении, официальный Баку предпочел выступить с односторонним заявлением.

«Мирный договор готов к подписанию. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания соглашения», - говорится в заявлении.

О том, что Армения и Азербайджан завершили переговоры по согласованию текста мирного договора сегодня заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы – Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», - сказал министр.