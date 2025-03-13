Мощная магнитная буря надвигается на Землю: Чего ожидать?

На Землю надвигается мощная затяжная магнитная буря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Forbes, ухудшение геомагнитной обстановки стартовало с начала весны из-за коронарной дыры на Солнце. Магнитная буря начнется сегодня вечером и может продолжаться несколько дней.

В Северной Америке также ожидается затмение «кровавой луны», которое можно будет наблюдать в ночь с 13-го на 14 марта. Луна окрасится в насыщенный красноватый оттенок и останется такой более часа.

Из-за того, что Солнце находится близко к «солнечному максимуму», а весеннее равноденствие на следующей неделе способствует геомагнитным бурям, существует небольшая вероятность появления северного сияния во время полного затмения, отмечает издание.

Пользователи социальных сетей заметили на кадрах Солнца, представленных NASA, лицо с большим носом и усами. На самом деле это пятна, которые появляются в результате воздействия сильных магнитных полей.