 Министр: За два месяца этого года добыто более 8 миллиардов кубометров газа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Министр: За два месяца этого года добыто более 8 миллиардов кубометров газа

First News Media12:45 - Сегодня
Министр: За два месяца этого года добыто более 8 миллиардов кубометров газа

В январе-феврале этого года добыча нефти с конденсатом составила 4,5 миллиона тонн, а объемы экспорта достигли 3,7 миллиона тонн.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По его словам, за два месяца было добыто 8,1 миллиарда кубометров газа, из которых 3,8 миллиарда кубометров отправлено на экспорт.

«В январе-феврале около 1,9 миллиарда кубометров газа экспортировано в Европу, 1,4 миллиарда кубометров - Турцию, а 0,5 миллиарда кубометров - Грузию. За этот период по газопроводу TANAP в Турцию транспортировано 0,9 миллиарда кубометров газа», - отметил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
161

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20° тепла

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов предоставить площадку для диалога

Политика

Президент Ильхам Алиев: Политика Энтони Блинкена свела ...

Экономика

Почему в этом году снизилось промышленное производство? - Отвечает Вугар Байрамов

Экспорт газа по TANAP вырос более чем на 12 процентов

За два месяца этого года в Азербайджане добыто более 4 миллионов тонн нефти

Министр: За два месяца этого года добыто более 8 миллиардов кубометров газа

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Казахстан планирует сократить прокачку нефти через инфраструктуру КТК

Хайсам аль-Гайс: Азербайджан стал глобальным центром конструктивного диалога по энергетическим вопросам - ФОТО

Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку!

Последние новости

Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи

Сегодня, 15:40

Духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком

Сегодня, 15:35

Почему в этом году снизилось промышленное производство? - Отвечает Вугар Байрамов

Сегодня, 15:30

Бывший заведующий отделом ИВ города Шеки арестован по делу о мошенничестве

Сегодня, 15:25

Экс-спецпредставитель Китая по европейским вопросам о Глобальном Юге, БРИКС, ООН и двойных стандартах

Сегодня, 15:20

Экспорт газа по TANAP вырос более чем на 12 процентов

Сегодня, 15:15

Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины - ФОТО

Сегодня, 15:10

Мевлют Чавушоглу: Глобальный Запад не смог предотвратить ни одну войну

Сегодня, 15:05

За два месяца этого года в Азербайджане добыто более 4 миллионов тонн нефти

Сегодня, 15:00

Хикмет Гаджиев: Для обеспечения мира в регионе Армении необходимо изменить конституцию

Сегодня, 14:55

Вайра Вике-Фрейберга о Трампе и Путине: Они рассчитывают поделить мир между собой

Сегодня, 14:50

Помощник Президента АР: Важна многосторонняя дипломатия, и Азербайджан следует этому пути

Сегодня, 14:45

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20° тепла

Сегодня, 14:40

Хикмет Гаджиев о Минской группе: Ее восстановление — утопия

Сегодня, 14:35

В России задержан и доставлен в нашу страну гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске

Сегодня, 14:30

Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска

Сегодня, 14:25

Генерал армянской армии: В таборе, называемом «Дашнак», воевавшего против Азербайджана, были и граждане Армении

Сегодня, 14:20

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании

Сегодня, 14:15

Байрам Бегай: Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию

Сегодня, 14:10

Баку требует наказания для тех, кто совершил преступления против Азербайджана и укрывается в Армении

Сегодня, 14:05
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00