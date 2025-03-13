Министр: За два месяца этого года добыто более 8 миллиардов кубометров газа

В январе-феврале этого года добыча нефти с конденсатом составила 4,5 миллиона тонн, а объемы экспорта достигли 3,7 миллиона тонн.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По его словам, за два месяца было добыто 8,1 миллиарда кубометров газа, из которых 3,8 миллиарда кубометров отправлено на экспорт.

«В январе-феврале около 1,9 миллиарда кубометров газа экспортировано в Европу, 1,4 миллиарда кубометров - Турцию, а 0,5 миллиарда кубометров - Грузию. За этот период по газопроводу TANAP в Турцию транспортировано 0,9 миллиарда кубометров газа», - отметил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ