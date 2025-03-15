Глобальный Бакинский форум: необходимы специальные мероприятия в поддержку деятельности женщин - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

XII Глобальный Бакинский форум «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», проходящий под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжил работу панельными сессиями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сессия под модераторством президента Ассоциации ООН-Венгрия, основателя движения Women4Diplomacy, президента 36-й сессии ЮНЕСКО, бывшего посла Венгрии при ООН и ЮНЕСКО Каталины Богьяй, была посвящена теме «Гендер-безопасность-климат: взаимосвязь».

Выступившая на панельной сессии экс-президент Латвии (1999-2007), сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга отметила, что каждый происходящий в мире процесс влияет на женщин. «Если мы хотим что-то улучшить, мы должны заручиться поддержкой женщин», - отметила она в своей речи.

Отметив, что война и другие бедствия влияют на женщин, бывший президент подчеркнула, что это воздействие происходит непропорционально. Из-за географического положения в определенных регионах мира люди живут в группе риска. Однако женщины более подвержены этим рискам. «Дефицит продовольствия также больше влияет на женщин. Женщины, работающие в сельском хозяйстве, беднее, и они сталкиваются с такими проблемами, как нехватка воды. Женщины, работающие в этой области, часто вынуждены преодолевать большие расстояния из-за воды. И в это время они сталкиваются с гораздо большими опасностями», - добавила Вайра Вике-Фрейберга.

Экс-президент Латвии подчеркнула, что информационные кампании по этим вопросам должны быть более широкими и интенсивными: «Мы должны объяснить обществу, что это не просто лозунг. Мы работаем над достижением реального воздействия».

Бывший премьер-министр Греции (2009-2011) Георгиос Папандреу отметил, что женщины могут использовать финансы более конструктивно и продуктивно, чем мужчины. «Воздействие окружающей среды непропорционально сильно влияет на женщин и другие группы во всем мире. Порой они занимают слабое положение в обществе, и эта ситуация усугубляется. Поэтому на глобальном уровне необходимо проводить не только мероприятия, обеспечивающие участие женщин в этих сферах, но и специальные мероприятия, поддерживающие их деятельность. Потому что часто именно женщины играют ключевую роль, которая удерживает сообщества вместе посредством образования и обучения», - добавил он.

Президент Национального совета по правам человека Египта, исполнительный президент Фонда мира и знаний Кемета Бутроса Гали, Мушира Хаттаб, с 2009 по 2011 гг. занимавшая пост министра семьи и населения Египта, напомнила, что существует повестка Совета безопасности «Женщины, мир и безопасность». «Сейчас самое время Совету Безопасности серьезно реализовать свой план действий. В рамках этого плана действий можно обсудить роль женщин на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах», - заявила она.

В своем выступлении Мушира Хаттаб отметила: «Климатический кризис действительно угрожает нашему существованию, и женщины являются одними из тех, кто больше всего страдает от этой проблемы – не только как граждане, но и как женщины, матери и личности».

Бывший посол Ливии в Европейском Союзе, главный советник принца Талала бен Абдулазиза Аль Сауда Фарида Аллаги заявила, что в настоящее время в мире происходят ужасные конфликты. Тысячи женщин вынуждены жить в условиях вооруженных конфликтов, и это довольно страшно. «Я твердо верю, что сегодня нам нужны действия, а не слова. Мы должны помогать женщинам, детям и бездомным, а также сформировать новое поколение активных женщин и мужчин», – подчеркнула она в своем выступлении.

Панельное заседание продолжилось обсуждениями.